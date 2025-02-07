İzmir Bornova Belediyesi, Kahramanmaraş Depremi’ne Adıyaman'da kaldıkları otelde yakalanarak hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 kişiyi anmak için KKTC Parkı’nda bir tören düzenledi.İZMİR (İGFA) - KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Bornova Belediyesi yetkilileri, Türkiye’de KKTC'li öğrencilerin anısını yaşatan tek anıt olan Şampiyon Melekler Anıtı’na çiçek bıraktı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kayıpların unutulmayacağını ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’in enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 sporcu, öğretmen ve aileler, depremin ikinci yılında Bornova Belediyesi’nin 27 Ocak’ta açılışını yaptığı KKTC Parkı'nda anıldı.

"Adalet yerini bulmalı"

Düzenlenen anma törenine KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bornova Belediyesi Başkan Vekili Tansel Ertürk ve Bornovalılar katıldı. İnanıroğlu ve Ertürk, Şampiyon Melekler Anıtı’na çiçek koyarak kayıpları andı. Törende yapılan konuşmalarda, acının hala çok taze olduğu vurgulanırken, benzer felaketlerin yaşanmaması için sorumluların hesap vermesi gerektiği dile getirildi.

Başkan Ömer Eşki: "Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, depremin ikinci yılında Şampiyon Melekler’i saygıyla andıklarını belirterek,"Bu anıt, hayatını kaybeden gençlerimizin anısını yaşatmak ve adalet mücadelelerine destek olmak için yapıldı. Bornova Belediyesi olarak her zaman dayanışmanın ve hafızanın bir parçası olacağız " diye konuştu.

Türkiye’de KKTC'li öğrencilerin anısını yaşatan tek anıt

KKTC Parkı’ınn içinde yer alan Şampiyon Melekler Anıtı, Türkiye’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen öğrencilerin anısını yaşatan tek anıt olma özelliğini taşıyor.