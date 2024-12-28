İzmir Bornova Belediyesi, Evka-4 Şahintepesi’nde bulunan ve bir dönem restoran olarak kullanılan tesisi, vatandaşların talepleri doğrultusunda düğün salonuna dönüştürüyorÇalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tesisin bahar aylarında hizmete açılacağını belirterek, bölge halkının düğünlerini uzak mesafelere gitmeden yapabilecekleri modern bir mekan kazandırdıklarını ifade etti.

Evka-4 Şahintepesi’nde dönüşüm tamamlanıyor

Bornova Belediyesi, ilçenin en güzel manzaralarından birine sahip olan Evka-4 Şahintepesi'nde bulunan ve bir dönem restoran olarak kullanılan tesisi düğün salonuna dönüştürüyor. Vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda başlatılan tadilat çalışmaları hızla devam ediyor.

Başkan Ömer Eşki çalışmaları yerinde inceledi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, düğün salonuna dönüştürülme süreci devam eden tesiste incelemelerde bulundu. İlgili personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Eşki, tesisin bahar aylarında hizmete gireceğini duyurdu. Eşki, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımız artık düğünlerini bu güzel tesiste yapabilecek. Uzak mesafelere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Vatandaşlar için erişilebilir ve modern bir mekan

Düğün salonunun, bölgedeki vatandaşların özel günlerinde rahatlıkla kullanabileceği modern bir mekân olarak tasarlandığını ifade eden Belediye yetkilileri, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tadilat çalışmaları devam eden Şahintepesi Düğün Salonu'nda incelemelerde bulundu. "Vatandaşlarımızın taleplerini hayata geçiriyoruz" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, ilçenin en güzel manzaralarından birine sahip olan Evka-4 Şahintepesi'nde bulunan ve bir dönem restoran olarak kullanılan tesisi düğün salonuna dönüştürüyor. Vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda başlatılan tadilat çalışmaları hızla devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, düğün salonuna dönüştürülme süreci devam eden tesiste incelemelerde bulundu. İlgili personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Eşki, tesisin bahar aylarında hizmete gireceğini duyurdu. Eşki, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımız artık düğünlerini bu güzel tesiste yapabilecek. Uzak mesafelere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Düğün salonunun, bölgedeki vatandaşların özel günlerinde rahatlıkla kullanabileceği modern bir mekân olarak tasarlandığını ifade eden Belediye yetkilileri, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.