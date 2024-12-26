İzmir Bornova Belediyesi, yeni yıl coşkusunu artırmak için her yaş grubuna özel yılbaşı süsü ve mutfak atölyeleri düzenledi. Başkan Ömer Eşki, etkinliklerin paylaşma ve birliktelik duygusunu pekiştirdiğini vurgularken, katılımcılar hem eğlendi hem de yaratıcı ürünler ortaya koydu. Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi ile EvKA-3 Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşen çalışmalarda, rengarenk süsler hazırlanırken, yeni yıl temalı pasta ve kurabiye yapımı büyük ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, yeni yıl heyecanını birlikte yaşamak ve paylaşmak için her yaş grubuna özel yılbaşı süsü ve mutfak atölyeleri düzenledi. Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi ile EvKA-3 Mutfak Atölyesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, büyük ilgi gördü. Atölyelerde hem eğlenceli vakit geçirildi hem de yaratıcı ürünler ortaya kondu.

Başkan Eşki: “Birlikte üretiyor, birlikte paylaşıyoruz”

Yeni yılın, paylaşmanın, birlikte olmanın ve umutları yenilemenin zamanı olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Düzenlediğimiz bu atölyelerle hemşehrilerimizi bir araya getirerek üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşatıyoruz. Bu tür etkinlikler, Bornova’nın kültürel ve sosyal dokusunu güçlendirmek adına önemli bir adım. Tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Renkli atölyeler, lezzetli deneyimler

Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi’nde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin eşi Beste Eşki’nin de katılımıyla düzenlenen Yılbaşı Süsü Atölyesi’nde katılımcılar, kendi el emekleriyle rengarenk süsler hazırladı. EvKA-3 Mutfak Atölyesi’nde ise yeni yıl temalı mutfak çalışmaları büyük ilgi gördü.

Minik Şefler Atölyesi: Çocuklar ve ebeveynleri, yılbaşı temalı cupcake çeşitleri ve kardan adam yapımıyla eğlendi.

Genç Şefler Atölyesi: Gençler, çeşitli biçimlerde yeni yıl kurabiyeleri yapmayı öğrenerek yeteneklerini sergiledi.

Yetişkin Atölyesi: Yetişkin katılımcılar, yeni yıl temalı rulo pasta ve kurabiye yapımı, şeker hamurundan süsleme teknikleri gibi çalışmalarda bulunarak lezzetli eserler ortaya koydu.