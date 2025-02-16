İzmir Bornova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kent Söyleşileri, bu kez Sevgililer Günü ve Dünya Öykü Günü’ne özel “Aşk, Öykü, Şiir” temalı etkinlikle sanatseverleri buluşturdu. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panel ve şiir dinletisinde edebiyat dünyasının usta isimleri aşkın ve öykünün büyüsünü paylaştı.İZMİR (İGFA) - Etkinliğin sunuculuğunu İbrahim Aktaş üstlenirken, panelde Atilla Er “Öyküsü Olan Şiirler”, Halit Özboyacı ise “Aşk ve Şiirler” üzerine konuşmalar yaptı. Katılımcılar, aşkın ve edebiyatın birbirine nasıl ilham verdiğini usta isimlerden dinleme fırsatı buldu.

AŞK ŞİİRLERİ BORNOVA’DA YANKILANDI

Panelin ardından edebiyat dünyasının önemli isimleri Atilla Köprülüoğlu, Rıza Aslan, Semihat Karadağlı, Bedri Karayağmurlar, Buket Işık Köse, Önder Birol Bıyık, Özlem Kahraman, İlhan Soytürk ve Gamze Cantürk sahneye çıkarak aşk şiirleri okudu. Sanatseverler, duygu dolu dizelerle unutulmaz bir akşam yaşadı.

ÖMER EŞKİ: “BORNOVA SANATIN VE EDEBİYATIN KENTİ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, edebiyatın, aşkı ve hayatı anlatmanın en güçlü yollarından biri olduğunu belirterek, “Bornova Belediyesi olarak sanatın ve edebiyatın her alanına destek veriyoruz. Kent Söyleşileri’ni geleneksel hale getirerek, her yaştan Bornovalının kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımını artırmayı amaçlıyoruz. Bornova, sanatın ve edebiyatın kenti olmaya devam edecek” diye konuştu.