Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir’deki yangınlarla mücadele eden emekçilere sabah kahvaltısında teşekkür etti. Başkan Eşki, yangınların modern tankerlerle felaketlerin önlendiğini belirtti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir’i ve Bornova’yı tehdit eden yangınlarda canla başla çalışan belediye emekçileriyle sabahın ilk saatlerinde bir araya geldi.

Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Fen İşleri Şantiyesi ve Başşoförlük birimlerinde görev yapan personelle kahvaltıda buluşan Eşki, “Sizler bu memleketin taşına toprağına, çiçeğine ağacına sahip çıktınız,” diyerek teşekkür etti. Yangınla mücadelede gösterilen dayanışma, İzmir genelinde takdir topladı.

YANGINLARA KARŞI ETKİN ÇÖZÜMLER

Geçen yılki yangınlardan ders çıkarıldığını ve bu kapsamda tankerlerin modernize edildiğini belirten Başkan Eşki, “Üç tankerimizi tazyikli su sıkabilen araçlara dönüştürdük. Bu maliyetli yatırım, bir ağaç ya da canın hayatından değerli değil” dedi.

Alınan önlemlerle bu yıl Bornova’da altı farklı noktada başlayan alevler aynı gün kontrol altına alındı. Yakaköy’deki büyük bir felaket de hızlı müdahaleyle önlendi.

BUCA’YA REKOR DESTEK

Buca’dan Torbalı’ya yayılan yangına bir saat içinde 200’den fazla personel, iş makineleri ve tankerlerle müdahale eden Bornova Belediyesi, rekor bir dayanışma sergiledi.

Başkan Eşki, “Vardiya ya da dinlenme durumu önemli değildi; herkes alevlere karşı tek yürek oldu. Bu, memleketin geleceğine sahip çıkmaktı” diye konuştu.

DİSK Genel İş 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu, emekçilerin afetlerde ön safta olduğunu vurguladı. “Depremde, selde, yangında hep en öndeydiniz. Sorumluluk almak ve dayanışmak, gücümüzün kaynağı. Bu onurlu duruş için teşekkürler,” dedi. Eşki ve Nazlıoğlu, bu ruhun daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.