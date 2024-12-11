İzmir Bornova Belediyesi ekipleri Çamdibi’ndeki 25 fırını genel üretim koşulları, ruhsat ve gramaj açısından denetledi. Sabaha karşı saat 04.00’te başlayan ve dört saat süren denetimlere Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bizzat katıldı. Denetim yapılan 25 fırından 19’una çeşitli cezalar uygulanırken, 2 fırın ise mühürlendi. Başkan Eşki halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmaların aralıksız süreceğini vurgularken, denetimlerin Bornova’nın tamamında süreceğinin altını çizdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla Çamdibi bölgesindeki 25 fırını denetledi. Zabıta ekipleri ve gıda mühendislerinin eşlik ettiği gece yarısı başlayan denetimlerin başında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yer aldı. İşletmelerde ruhsat ve ürün gramajı kontrolleri gerçekleştirilirken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar ve işlemler yapıldı.

Başkan Eşki: “Sağlıklı gıda için denetimlerimiz sürecek”

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Başkan Eşki, “Sabah saat dört itibarıyla Bornova’daki fırınlarda hijyen, gramaj ve ruhsat uygunluğu denetimlerine başladık. Çamdibi’ndeki denetimlerimizi tamamladık, birkaç gün içinde Bornova’daki tüm fırınları denetlemiş olacağız. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak” dedi.

Başkan Eşki, denetimlerin ilçenin diğer bölgelerinde ve farklı gıda üretim alanlarında da devam edeceğini belirterek vatandaşların gıda güvenliği için titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Fırın işletmecileri, denetimlerin halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek yapılan kontrolleri desteklediklerini dile getirdi.