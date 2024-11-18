Bornova Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında, kentteki mekanik sistemlerin güvenliğini artırmak amacıyla beş önemli işbirliği protokolü imzalandı. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen törende Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, bu işbirliğinin hem Bornova hem de İzmir halkı için büyük fayda sağlayacağına vurgu yaptı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Mühendislik fakültesi öğrencisi olarak defalarca geldiğim bu odada, bugün aynı binada, çok önemli beş protokole imza atmanın gururunu yaşıyorum” dedi. Eşki, TMMOB üyesi bir belediye başkanı olarak kamusal fayda doğrultusunda böylesine güçlü bir kurumla işbirliği yapmanın önemine dikkat çekerek, "Bugün attığımız bu imzaların Bornova halkına ve İzmir’e büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. TMMOB’a güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

“EN YÜKSEK CİDDİYETLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ziya Haktan Karadeniz ise protokollerle ilgili memnuniyetini dile getirerek, “TMMOB üyesi bir belediye başkanı olarak bizlerle birlikte yürüme tercihiniz bizim için çok değerli. Halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için en yüksek ciddiyetle çalışmaya hazırız” dedi.

ASANSÖRLERDEN DOĞALGAZ BACALARINA TÜM MEKANİK SİSTEMLERİ KAPSIYOR

İmzalanan protokoller çerçevesinde, Bornova genelindeki asansörler, araç kaldırma platformları, mekanik otoparklar ve doğalgaz bacaları gibi kritik mekanik sistemlerin güvenli ve sağlıklı çalışması için düzenli denetimler yapılacak. Bu işbirliği ile kentin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.