Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Hurdacılar Sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.İZMİR (İGFA) - Hurdacı esnafına yönelik bir sanayi sitesi kurmayı planladıklarını ifade eden belirten Başkan Eşki, “Bu siteyi kurduktan sonra sokak aralarında dağınık biçimde olan hurdacıları buraya toplayacağız. Ara sokaklar bu işler için uygun değil. Hurdacıları bu sitede topladığımızda hem kent genelinde daha düzenli bir yapı oluşacak hem de hurdacılar bir arada olmanın sinerjisinden faydalanacak. Bu süreçte biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız, hurdacıların da iş birliği içinde hareket edeceğinden eminiz” dedi.

Başkan Eşki: "Hurdacılar Sitesi, amacına uygun kullanılacak"

Eşki, hurdacılar sitesinin işin yapısına uygun biçimde planlanacağını ve sadece hurdacılar tarafından kullanılacağını vurguladı. Başkan Eşki, "Bazı sanayi siteleri kent içini rahatlatmak amacıyla bir amaçla kuruluyor, sonra pek çok başka sektörlerden, farklı işletmelerle doluyor. Hem kent içindeki işletmeler yerinde kalıyor hem de site amacından çıkıyor. Biz bu yapının amacından çıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Hurdacıların dışında yalnızca banka, lokanta gibi sosyal alan olacak. İlerleyen süreçte Bornova'daki tüm hurdacıları bir araya toplayacağımız bir site için elimden geleni yapacağım. Ancak bu alan, yalnızca hurdacılara hizmet edecek" dedi.

"Kaçak İşletmelere izin yok"

Özellikle mahalle aralarında bulunan işletmelere yönelik çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Eşki, “Geniş bir denetleme çalışmasına başlıyoruz. Özellikle ruhsatı olmayan işletmeler olabileceğini düşünüyoruz. Bunlar içinden yaptığı iş ve fiziki koşulları uygun olanları elbette ruhsatlandıracağız. Diğer türlü sanayi sitelerine geçmelerini isteyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Kimi sokakları, kimi de hazineye ya da belediyeye ait alanları işgal ediyor. Sanayi atıklarını çöp gibi gösterip alınmasını istiyor. Kamunun mallarının ve imkanlarını bu şekilde kullanılmasına izin veremeyiz. Belediye üzerine düşeni yapacak ama herkesin yasaların öngördüğü çerçeve içinde sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor " diye konuştu.

Hurdacılar Sitesi Başkanı: "Belediyeye Güveniyoruz"

Hurdacılar Sitesi Başkanı Çelebi Temurtaş ise toplantıda, Başkan Eşki’nin çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyet duyduklarını dile getirerek şunları söyledi: "Başkanımız bize yer tahsisi konusunda yardımcı olacağını ifade etti. Biz de üzerimize düşeni yaparak şehir içinde kalan hurdacıları bu alanda toplamaya çalışacağız. Kooperatif tamamlanana kadar geçici olarak düzenlemeler de yapılabilir. Başkanımıza hem bu vizyonundan hem de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz"