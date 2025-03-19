İzmir Bornova Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftarda yaklaşık 1.000 kişiyi bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi’nin Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği iftar programında yaklaşık 1.000 kişi bir araya geldi. CHP Sivas Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun katıldığı programda, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın da yerini aldı. İftar programına ilahiler eşliğindeki semazen gösterisi ayrı bir anlam kattı.

Eşki ve Karasu’dan adalet vurgusu

Vatandaşlara seslenen Ulaş Karasu ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin gündeminde, bu sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi vardı. Karasu ve Eşki, hukuksuzluk karşısında adaletin savunulması gerektiğini belirterek, mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Ulaş Karasu: "Bir saat adaletle hükmetmek, bir yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır"

İftar programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnsanların birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde sofralarını, ekmeklerini, lokmalarını paylaştığı bir mübarek Ramazan ayındayız. Öncelikle bizim bu sofralarda özgürce ibadetlerimizi yerine getirmemizi sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında bir kez daha şükranla, rahmetle ve minnetle anıyorum.

Biz iftarımızı yapmaya hazırlanırken, ne yazık ki adalet duygusuna çok büyük zarar veren bir haber aldık. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed ne diyor; ‘Bir saat adaletle hükmetmek, bir yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır.’ Oruç tutabilirsiniz, namaz kılabilirsiniz ama bu ülkeyi yönetenler adaletten vazgeçemez. Bugün İstanbul’un fethi üzerine kurulan bir üniversitenin yönetimi büyük bir haksızlığa imza atmıştır. O İstanbul’u fetheden büyük lider Fatih Sultan Mehmet ne diyor; ‘Kadıyı satın alırsanız adalet ölür. Adalet öldüğü gün devlet ölür.’ Bu ülkeye ayrıştırmaya çalışanlara hukuksuzluğu, adaletsizliği kendilerine kalkan yapanlara da yine Peygamberimizin sözüyle buradan sesleniyorum: ‘Sizin haksızlığınız karşısında susan da dilsiz şeytandır’. Bu haksızlık ve hukuksuzluk karşısında susmayacağız, mücadele edeceğiz.”