İzmir Bornova Belediyesi, Eylül ayında Yaka Mahallesinde ilk kez yapılacak olan Reçel Festivali için çalışmalara başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova’da kırsal mahallelerde üreticilik yapanların kendi bahçelerinden toplayarak üretecekleri reçellerin Bornovalıyla buluşturulacağı festival için Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile iş birliği protokolü imzalandı. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende protokolü Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım birlikte imzaladı.

Festival kapsamında sunulacak ürünlerin sağlıklı koşullarda üretilmesini temin etmek amacıyla eğitimler verilmesini öngören protokolün imzalanmasının ardından Bornova’nın 12 kırsal mahallesinden üreticilere hijyen paketleri dağıtıldı.

AMAÇ TARIMSAL ÜRÜNLERE ARTI DEĞER KATMAK

Bornova Belediyesi, hem Bornova’da üretilen ve taze olarak tüketilemeyen meyvelerin ekonomiye kazandırılması hem de Bornovalının sağlıklı gıdaya erişmesini sağlamak amacıyla Reçel Festivali düzenleyecek. Bornova’nın kırsal mahallelerinde ikamet eden üreticilere yönelik olarak ta reçel yapma eğitimi verilecek.

‘REÇEL KAZANLARI YENİDEN KAYNAYACAK’

Bornova’da üretim yapan fırınları sabah erken saatlerde yaptıkları baskın denetimlerle sürekli kontrol altında tutmaya çalıştıklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sağlıklı gıdaya erişimin önemine değindi.

Pek çok hastalığın altında yatan nedenlerden birinin de sağlıklı olmayan gıdalar olduğunun altını çizen Başkan Eşki, “Geçmişte bu kadar çok hastalık, bu kadar çok sağlık problemleri yaşanmıyordu. Çünkü daha temiz gıdalarla, daha doğal ürünlerle besleniyorduk. Bu yönüyle elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye’de ilk olacak reçel festivalini çok önemsiyorum. Köylerimizde reçel kazanlarının yeniden kaynamasını, daha ulaşılabilir olmasını, yeni neslinde bunu görmesini istedik. Bu yüzden bu festivali düzenleme kararı aldık. Umarım başka festivallerinde önünü açar, başka yerlerde de bu reçel festivalinin örnekleri olur. En büyük kaybımız bence kendimize yabancılaşmamız. Evde annemizin yaptığı reçellerin tadını yeni nesillerle tekrar buluşturmak amacındayız’’ dedi.

‘’Fırın Denetimlerini Önemsiyoruz’’

Bornova Belediyesi’nin bu dönemde yapmış olduğu fırın denetimleri, tarıma ve gıda güvenliğine vermiş olduğu desteklerin öneminde değinen Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım ‘’ Protokol kapsamında ilçemizde gıda güvencesiyle ilgili yapılacak olan çalışmalara ve gıda denetimlerine destek vereceğiz. Eylül ayında yapılacak reçel festivaline de katkı sağlayacağız’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım, iş birliği protokolünü imzaladı.

Üreticilere Hijyen Paketi Dağıtıldı

İmza protokolünün ardından reçel yapma eğitimine katılacak olan kadın üreticilere hijyen eğitimi düzenlendi ve hijyen paketi dağıtıldı. Gıda Mühendisi Dilan Avcı tarafından verilen hijyen eğitimine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Gıda da hijyenin nasıl sağlanması, gıdanın temiz tutulması, yemek yaparken hijyenin doğru sağlanması konusunda katılımcılara önemli bilgiler veren Dilan Avcı eğitimin sonunda üreticilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.