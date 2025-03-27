İzmir Bornova Belediyesi, Kadir Gecesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce Bornovalı’nın katılımıyla iftar programı düzenledi. Başkan Ömer Eşki, orucunu vatandaşlarla birlikte açarak birlik ve dayanışma mesajları verdi. Adalet ve hukukun üstünlüğü için dua edeceğini belirten Eşki, sahurda ise Atatürk Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. İZMİR (İGFA) -İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve kızı Asya Tuna ile birlikte vatandaşlarla aynı sofrada orucunu açtı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar, semazen gösterisiyle daha da anlam kazandı.

Başkan Ömer Eşki, yaptığı konuşmada Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak şöyle konuştu: "Hepiniz Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda verdiğimiz iftar yemeğimize hoşgeldiniz. Hepinizin hem Ramazan’ı hem de Kadir Gecesi kutlu olsun. Allah cümlemizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Aynı sofrada bir ekmeği bölüşmek, vatandaşlarımızla iç içe olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu buluşmaların altında çok yoğun bir emek var. Belediyemizin değerli çalışanlarına bu özverili emekleri için teşekkür ediyorum."

Adalet vurgusu yaptı

Başkan Eşki, Kadir Gecesi vesilesiyle ülkemizdeki adaletsizliğin ve hukuksuzluğun son bulması için dua edeceğini belirterek, "Buradan zindanlarda haksız yere yatan başta Ekrem Başkan olmak üzere tüm vatanseverlere selam olsun. Tekrardan Kadir Geceniz mübarek, Ramazanınız hayırlı olsun" dedi.

Sahurda Atatürk Mahallesi’ndeydi

Başkan Ömer Eşki, Kadir Gecesi sahurunda ise Atatürk Mahallesi’ne konuk oldu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte sahur yapan Eşki, Ramazan ayının son günlerinde de Bornovalılarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.