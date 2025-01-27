İzmir Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 1-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Rahim ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde, ilçedeki pazaryerleri ve işlek noktalarda bilgilendirme broşürleri dağıttı. Bu kapsamda belediyenin ilgili personeli, vatandaşlara hastalık hakkında bilgi vererek farkındalık oluşturdu.İZMİR (İGFA) - Rahim ağzı kanserinin rahmin alt kısmında meydana gelen bir kanser türü olduğunu belirten uzmanlar, bu hastalığın önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğuna dikkat çekti. Erken tanının önemine vurgu yaparak, "Rahim ağzı kanseri tarama yöntemleri ile erken teşhis edildiğinde ölüm oranları büyük ölçüde azaltılabilir," ifadelerini kullandılar.

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz

İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri bilgilendirme faaliyetleriyle topluma ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kadınlarımızın sağlığı bizim için son derece önemli. Her yıl ocak ayında düzenlediğimiz farkındalık etkinlikleriyle amaçladığımız şey; kadınlarımızın rahim ağzı kanseri konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve onları koruyacak adımları atmaları için cesaretlendirmektir. Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla yapılan tüm çalışmalar toplumumuz için büyük bir değer taşımaktadır" diye konuştu.