İzmir'de Bornova Belediyesi, Pınarbaşı’nın ardından 52 kadına üretim yapma imkanı sağlayacak ikinci Kent Bostanı’nı Koşukavak Mahallesi’nde açacak. Yeni bostan için kuralar çekildi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Kent Bostanları projesini büyüterek ikinci bostanı Koşukavak Mahallesi’nde hayata geçiriyor.

Daha önce Pınarbaşı’nda başlatılan ve büyük ilgi gören proje, bu kez 52 kadının üretime katılımıyla genişliyor. Kura çekimiyle belirlenen katılımcılar, kendilerine tahsis edilen 25 m²'lik parsellerde yazlık sebze üretimine başlayacak.

Bornova Belediyesi, STORMLOG Projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nde kent bostanlarında aktif rol alan vatandaşlara yönelik iklim değişikliği, kuraklık ve su yönetimi konularında farkındalık artırıcı bir eğitim düzenledi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kapsamında, Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurdan Yıldırım su verimliliği ve yönetimi konusunda katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin sadece çevre dostu bir girişim olmadığını, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren bir model olduğunu vurguladı.

Eşki, "Kent Bostanları projemiz, Bornovalıların sağlıklı gıdaya erişimini artırırken, aynı zamanda iklim değişikliğine karşı yerel çözümler üretmemizi sağlıyor. İklim krizine karşı mücadelede en önemli adımlardan biri, su kaynaklarımızı verimli kullanmak ve doğayla uyum içinde üretim yapmaktır. Kent bostanlarımızı genişletmeye devam edeceğiz ve vatandaşlarımızı bu sürece daha aktif şekilde dahil edeceğiz” diye konuştu.