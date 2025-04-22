5. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri yoğun ilgiyle gerçekleşti. Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, bu yıl “Retrospektif Seçki” temasıyla geçmişin en iyi kısa filmlerini izleyiciyle buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen ve her yıl büyüyerek devam eden Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, bu yıl “Retrospektif Seçki: Geçmişten Bugüne Bornova Kısa Film Günleri” temasıyla sinemaseverlerle buluştu. Festival, zengin içeriği ve dikkat çekici etkinlikleriyle yine sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

2021 yılından bu yana her yıl gelişerek devam eden festival, bu yıl yeni film başvurusu yerine geçmiş yıllarda gösterilen en iyi kısa filmleri bir araya getirerek Retrospektif Seçki oluşturdu. Ayrıca Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali iş birliğiyle, yerli ve yabancı 14 kısa metraj animasyon film de izleyiciyle buluştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Jordan Hendrickson’un animasyon ve belgesel türündeki kısa filmleri “Konuk Yönetmen Filmleri Seçkisi” bölümünde yer aldı. Festival, İsviçreli yönetmen Christophe Saber’in “Disiplin” filmiyle açıldı ve 14 farklı ülkeden 43 kısa film, Bornova ve Urla’daki izleyicilerle buluştu.

Festival Direktörü Nesli Özalp öncülüğünde gerçekleşen etkinliklerde, kısa film yönetmenleriyle söyleşiler, Türk sinemasının önemli ismi Handan İpekçi ile yaratıcı yolculuğu üzerine bir sohbet, kısa film afişleri sergisi, çeşitli sinema atölyeleri ve Pitching Platformu düzenlendi.

Pitching Platformu’nda, İzmir’de çekilecek 10 finalist kısa film projesinin yönetmen ve yapımcıları jüri karşısına çıkarak projelerini sundu.

Değerlendirme sonucunda Ekipman Desteği Ödülü kazanan 5 proje alfabetik sıraya göre şöyle:

"Annem Odada" / Yönetmen & Yapımcı: Iraz Şensöz

"Doğan İle Güvercinin Dansı" / Yönetmen & Yapımcı: Muhammet Fatih Taş

"Motivasyon" / Yönetmen: Mustafa Gönülver, Yapımcı: Sezer Koç

"So Long" / Yönetmen: Anıl Doğru, Yapımcı: Hamdi Murat Karakütük

"Tam Burslu" / Yönetmen & Yapımcı: Biriz Aydinç Öztüzemen

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, festivale katkıları nedeniyle Canlandıranlar Festivali Direktörü Berat İlk, UrlaDam Kurucusu Sanatçı Ercan Kesal ve Pitching Platformu jüri üyeleri Handan İpekçi, Zühal Çetin Özkan ve Tahsin İşbilen’e teşekkür plaketi sundu.

Konuşmasında, “Sanat her yönüyle insanın ufkunu açıyor, cesaret katıyor. Sanatla ve doğayla iç içe olursak daha üretken ve mücadeleci oluruz. İçinde bulunduğumuz her sabah hukuksuzlukla uyandığımız şu günlerde, sabırla gelecek güzel günleri beklemenin tek yolu sanata sarılmak ve bu yolla örgütlenmek” ifadelerini kullanan Başkan Eşki, bu festivali gelenekselleştirip uzun yıllar sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.