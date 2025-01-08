İzmir'de Bornova Belediyesi, parklar, bahçeler ve diğer yeşil alanlarda kış bakım çalışmalarına başladı.İZMİR (İGFA) - Budama işlemleriyle ağaçların sağlıklı gelişimi desteklenirken, tehlike oluşturan dallar kesiliyor ve elde edilen odunlar ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak ulaştırılan İzmir'in Bornova ilçesinde parklardaki oyuncaklar, banklar ve spor alanlarının bakımları yapılırken kullanılamaz durumda olanlar yenileriyle değiştiriliyor.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde parklar, bahçeler, refüjler, meydanlar ve kaldırımlarda kış bakım çalışmalarını başlattı.

Budama çalışmaları sonucu elde edilen odunlar, yakacak olarak kullanmaları amacıyla Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Çalışmaların Mart ayına kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Çalışmaları değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova’mızın yeşil dokusunu korumak ve geliştirmek en önemli önceliklerimizden biri. Bu kış da ağaçlarımızın sağlıklı büyümesi ve çevre güvenliği için budama çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ayrıca budamalardan elde edilen odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırarak sosyal dayanışmaya katkıda bulunuyoruz. Yeşil bir Bornova için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.