İzmir Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde eğitim gören 3-6 yaş arasındaki minikler, doğayı keşfetmek için Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret etti. Gezi kapsamında, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden ziraat mühendisleri çocuklara tohumlar, ekim süreçleri ve doğadaki döngü hakkında bilgi verdi.

İZMİR (İGFA) - Minikler, tohum çimlendirme atölyesine katılarak öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Kendi elleriyle tohum ekip çimlenme sürecini gözlemleyen çocuklar, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Başkan Eşki: "Çocuklarımızı erken yaşta doğayla buluşturuyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara erken yaşta doğa sevgisi kazandırmanın ve sürdürülebilir tarımı öğretmenin önemine vurgu yaparak “Bugün çocuklarımız, toprağa dokunarak, kendi elleriyle ektikleri tohumların büyümesini gözlemleme fırsatı buldu. Bu tür etkinliklerle onların doğaya duyarlılığını artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için bilinç kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bornova Belediyesi olarak, çocuklarımızı doğayla buluşturan eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilir gelecek için eğitimler sürecek

Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen bu etkinlik, çocukların doğayla bağ kurmasına ve sürdürülebilir tarımın önemini anlamasına katkı sağladı. Bornova Belediyesi, çocukların doğayla daha fazla vakit geçirmesi ve çevre bilinci kazanması için eğitim çalışmalarını sürdürecek.