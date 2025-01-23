İzmir'de Bornova Belediyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir yarıyıl tatili sunmayı hedefleyerek “Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi” düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 8-12 yaş arası çocukların katılımıyla EVKA – 3 Mutfak Atölyesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte minik şefler, sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamanın keyfini yaşadı.

Uzman şeflerin rehberliğinde hamburger ve çıtır kroket yapan çocuklara, ev yapımı limonata ikram edilerek lezzet dolu bir deneyim sunuldu.

Katılımcı minikler, hem yeni tarifler öğrenmenin heyecanını duydu hem de mutfak becerilerini keşfetme fırsatını buldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğin eğlenceli ve eğitici bir deneyim sunduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu tür atölyelerle onların sosyal becerilerini geliştirmeyi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.