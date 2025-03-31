İzmir'in Bornova ilçesinde çevre bilincini yaygınlaştırma yolunda çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, öğrencilerle birlikte Karacaoğlan Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçenin yeşil alanlarını artırmak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla gençlerle birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sıdıka Rodop Lisesi öğrencileriyle birlikte Karacaoğlan Mahallesi Piknik Alanı’nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Jakaranda ve akçaağaç fidanları toprakla buluşturulurken, öğrenciler fidanların gübrelemesini yapıp ilk can suyunu verdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, doğayı korumanın ve ağaçlandırma çalışmalarına gençleri dahil etmenin önemine vurgu yaparak, “Bugün burada diktiğimiz her fidan, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha yaşanabilir bir Bornova’nın teminatıdır. Onlara doğaya sahip çıkmayı öğretmek, geleceğe bırakacağımız en büyük miraslardan biri. Jakaranda ve akçaağaçlar, yıllar sonra bu kente gölge ve nefes olacak. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

GELECEK İÇİN BİR FİDAN DA SEN DİK!

Etkinliğe katılan Sıdıka Rodop Lisesi öğrencileri, doğayla iç içe bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşarken, fidan dikmenin sorumluluğunu üstlenmenin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Bornova Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve ağaçlandırma çalışmalarını genişletmek amacıyla benzer etkinlikleri sürdürecek.