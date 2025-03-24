İzmir Bornova Belediyesi, şehit ailelerini ve gazileri Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğinde ağırladı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Semazen gösterisi ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.İZMİR (İGFA) - İftar buluşması, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Erdem Çerçioğlu ve çok sayıda şehit ailesi ve gazi derneğinin katılımıyla gerçekleşti.

Kaymakan Şahiner: “Haklarını ödeyemeyiz”

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, konuşmasında Bornova’da 117 gazi ve 68 şehit ailesi olduğunu belirterek, “Devletimiz ve milletimiz adına onlara minnettarız, haklarını ödeyemeyiz” dedi. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Şahiner, Bornova’daki kamu kurumları ve yerel yönetimlerin uyum içinde çalıştığını ifade etti.

Başkan Eşki: “Sizler için ne yaparsak yapalım azdır”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise şehitlerin ve gazilerin vatan için yaptığı fedakârlıkların asla unutulmayacağını belirterek, “Sizlerle bu akşam aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir onur. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler için ne yapılsa az. Bornova’da şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Şehitler için kalıcı eserler

Başkan Eşki, Bornova’da şehitlerin adını yaşatmak için hayata geçirilen projelerden de bahsetti. Yaklaşık iki ay önce açılan KKTC Parkı’nda, Kıbrıs gazileri ve şehitlerinin yanı sıra KKTC’nin kurucu lideri Rauf Denktaş’ın adının yaşatıldığını belirtti. Ayrıca, yakın zamanda bir şehidin isminin bir parka verildiğini söyledi. Başkan Eşki, “İnşallah önümüzdeki yıl Ramazan ayında bir araya geldiğimizde, söz verdiğimiz dernek binalarını da teslim etmiş olacağız” diye ekledi.

Gazi Erdem Çerçioğlu: “Bu sofrada birlik ve kardeşlik var”

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Erdem Çerçioğlu, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinin önemine değinerek, “Bu sofrada bir araya gelmek sadece bir iftar değil, vatan sevgisinde, kadirşinaslıkta ve gönül birliğinde buluşmamızın göstergesidir” dedi. Çerçioğlu, şehit ailelerinin ve gazilerin milletin en değerli emanetleri olduğunu vurgulayarak, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve ekibine teşekkür etti.

Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi adına konuşan Mustafa Serbest de iftarın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “Her zaman böyle birlik içinde olmayı diliyoruz” ifadelerini kullandı.