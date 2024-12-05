İzmir Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü, kent tarihi ve kültürüne ilişkin konuların ele alınacağı Bornova Sohbetleri’ni başlatıyor. Her ay bir konuk konuşmacının ağırlanacağı etkinliğin ilk konuğu Arkeolog Ercan Çokbankır olacak.İZMİR (İGFA) - Gazeteci Yazar Altan Altın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Çokbankır, “Gaziemir (Seydiköy) Tarihi ve Seydiköy Levantenleri” konulu sunumuyla Bornovalılarla buluşacak. Bornova Sohbetleri kapsamındaki Çokbankır’ın sunumu, Dramalılar Köşkü’nde 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek.

Bornova’nın sosyal dokusunda önemli bir yeri olan Levanten kültürü ile Gaziemir örneğindeki izlerin karşılaştırılmasına da imkan tanıyacak etkinlik ilgi duyan tüm Bornovalıların katılımına açık olacak. www.turkiyenintarihieserleri.com internet sitesinin kurucusu Erol Şaşmaz önderliğinde kurulan “Aydınoğulları İzinde” tarih meraklıları topluluğu üyeleri de etkinliği izleyecek.