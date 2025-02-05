İzmir'de Bornova Belediyesi’nin spor okullarında taekwondo eğitimi alan 95 sporcu, kuşak terfi sınavına katılarak bir üst seviyeye yükseldi.İZMİR (İGFA) - Aynı organizasyonda siyah kuşak almaya hak kazanan sporcuların kuşaklarını İzmir'de Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu taktı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sporun ve gençlerin desteklenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi’nin spor okullarında 8-15 yaş arası 120 sporcu taekwondo eğitimi alıyor. Antrenmanlar Cumartesi ve Pazar günleri Pınarbaşı Spor Salonu’nda düzenleniyor. Bornova Belediyespor Kulübü, taekwondoda 60 lisanslı sporcuya sahip ve bugüne kadar milli takıma 12 sporcu kazandırdı.

Başkan Ömer Eşki, Bornova’nın spor altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, "Spor, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimi için çok önemli. Bornova Belediyesi olarak sadece taekwondo değil, birçok branşta eğitim vererek gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Milli takıma sporcu kazandıran bir belediye olarak, sporcularımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Bornova, sporda da öncü bir kent olacak" diye konuştu.