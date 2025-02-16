İzmir'de Bornova Belediyesi, yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi amacıyla Tohum Takas Şenliği düzenledi ve Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda belediye, sivil toplum örgütü ve kooperatifin katılımıyla gerçekleşen şenlikte, ücretsiz tohum paylaşımı, tohum topu yapım atölyeleri ve panel gibi etkinlikler düzenlendi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel tohumların korunmasının tarımsal bağımsızlık ve ekolojik sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra 11 büyükşehir, 14 ilçe belediyesi ve birçok yerel tohum derneği ile kooperatifin katıldığı şenlik, Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri’nde yoğun ilgi gördü. Sadece Bornova’dan değil, çevre ilçeler ve illerden gelen binlerce vatandaş, Anadolu’nun farklı bölgelerine ait tohumları Bornovalılarla paylaşarak biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sundu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar, yerel tarımın geleceğine dair önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Şenlik kapsamında yerel tarımı destekleyen tarihi bir adım olarak Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’nin açılışı da gerçekleştirildi.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: “YEREL TOHUMLAR, GELECEĞİMİZDİR!”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayındır Belediye Başkanı Davut Akarsu’nun da katılımıyla gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmada, yerel tohumların korunmasının yalnızca tarımsal bir mesele değil, aynı zamanda bir gıda egemenliği ve ekolojik sürdürülebilirlik mücadelesi olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, “Sanayileşmiş tarım politikaları nedeniyle yerel tohumlarımız hızla yok oluyor. Bu sadece bir çiftçi sorunu değil, hepimizin ortak geleceğini ilgilendiren bir konu. Bizler, Bornova’dan başlayarak bu toprakların öz değerlerini yaşatmak için çalışıyoruz. Bornova Belediyesi olarak Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’ni hayata geçirerek, bu mirasa sahip çıkıyoruz. Topraklarımızı, tohumlarımızı ve geleceğimizi korumak zorundayız. Çünkü tarımsal bağımsızlık olmadan, gerçek anlamda sürdürülebilir bir gelecek mümkün değil” dedi.

Şenlik boyunca ücretsiz tohum paylaşımı, tohum topu yapım atölyesi ve çimlendirme atölyesi düzenlendi. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yaz ve kış sebze tohumlarının yanı sıra çeşitli çiçek tohumlarını da katılımcılara dağıtarak vatandaşları sürdürülebilir tarıma teşvik etti.

Şenliğe renk katan etkinliklerden biri de Selda Kesgi’nin sahne aldığı halk müziği konseriydi. Katılımcılar, doğa ve toprak temalı türkülerle keyifli anlar yaşadı.