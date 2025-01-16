İzmir Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı ile işbirliği yaparak Ege Üniversitesi Rektörlüğü yakınında uzun süredir atıl durumdaki bir alanı ücretsiz halk otoparkına dönüştürüyor. Başkan Ömer Eşki, molozların kaldırılmasının ardından beton bir alan oluşturularak bölgedeki vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. Proje, hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı ile işbirliği yaparak ilçede uzun süredir atıl durumda bulunan bir alanı ücretsiz halk otoparkına dönüştürüyor. Bornova Büyükpark’tan Manisa Kavşağı’na giden Gençlik Caddesi üzerinde, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nü geçtikten sonra Murat Köşkü’nün yanındaki bu alan, yıllardır enkazıyla dikkat çekiyordu.

Başkan Ömer Eşki: “Bornova’ya hayırlı olsun”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner’in ricası üzerine bu alanı ücretsiz halk otoparkı olarak düzenliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından molozlar kaldırılarak beton bir alan oluşturulacak. Çok yakında vatandaşlarımız bu otoparktan faydalanabilecek. Şimdiden Bornova’ya hayırlı olsun” dedi.

Bu projeyle birlikte hem bölgedeki trafik yoğunluğunun azalması hem de halkın günlük hayatını kolaylaştıracak bir hizmet sunulması hedefleniyor.