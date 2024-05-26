İzmir’de yapımı devam eden ve yüzde 80’i tamamlanan Buca ilçesi Hazreti Hamza Camii’nin hayırseverlerin desteğiyle 5 ay içerisinde tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in en güzel ibadethanelerinden birisi olarak inşasına devam edilen Hazreti Hamza Camii’nin inşaatı Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde yükseliyor.

Yüzde 80’i tamamlanan caminin beş ay içerisinde tamamlanıp Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emrine verilmesi hedeflendi.

İki minaresi ve iki asansörü olan Hazreti Hamza Camii hizmet binası dört kattan oluşuyor. Zemin katında erkek ve bayanlar için 500 metrekare taziye evi yer alacak. Bir üst katında 500 metrekare Kuran Eğitim Merkezi olacak. Üst kısımdaki iki katta da cami ibadet yeri olarak çevreye hizmet verecek.

DEPREME DAYANIKLI BETON KULLANILDI

Hayırseverlerin katkısıyla yüzde 80’i tamamlanan cami inşaatında iki ay içerisinde kaba ve ince sıvası tamamlanıp boya aşamasına geçilmesi beklenirken, deprem bölgesi olan İzmir’de cami inşaatında C 40 beton kullanıldığı kaydedildi. Hazreti Hamza Camii, 32 metre çapında çelik konstrüksiyondan yapılan ana kubbesiyle İzmir’deki 15 ton ağırlığındaki ilk çelik kubbeli cami olma özelliğini de taşıyacak.

Buca İlçesi Hazreti Hamza Camii Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, cami inşaatını hedefledikleri 5 aylık sürede tamamlamak için yoğun ve titiz bir çalışma içerisinde olduklarına dikkat çekerek, hayırseverlerden de destek beklediklerini ifade etti. Yıldız, katkıda bulunmak isteyenlerin derneğe inşaat malzemesi bağışında bulunabileceğini kaydetti.