İzmir'de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye başkan adaylığı açıklandığı gün belediyede sendikasız çalışan emekçilere verdiği “Eşit işe, eşit ücret” sözünü tuttu. İşçiler Başkan Duman ile birlikte halay çekti.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Buca Belediyesi Merkez Binası önünde gerçekleştirilen törene Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediye Meclis üyeleri ile belediye emekçileri katıldı.

DİSK’e bağlı Genel – İş Sendikası tarafından düzenlenen Toplu Üyelik Sözleşmesi Töreni’nde konuşan Buca Belediye Başkanı Başkan Görkem Duman, henüz başkan olmadan önce verdiği bir vaadi 4 ay gibi kısa bir sürede yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“MUTLUYUM, VERDİĞİM SÖZÜ YERİNE GETİRDİM”

Konuşmasında belediyede çalışanların sadece bir mesai arkadaşı olarak değil, aynı zamanda bir yol ve dava arkadaşı olarak gördüğünü ifade eden Başkan Görkem Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğduğum, büyüdüğüm Buca’ya hizmette, sizinle birlikte ilerlemek benim için büyük bir anlam taşıyor. Sizler, bu yolculukta benim en değerli yoldaşlarım oldunuz. Bugüne kadar ilçemizin sokaklarında, meydanlarında, parklarında yaptığınız çalışmalarla da Bucalı vatandaşlarımızın takdirini ve sevgisini kazandınız. Bu dönem Buca’mızda tüm belediye emekçilerinin inanç ve emeğiyle ‘güzel’ bir hikâye yazacağımıza inanıyorum. Bu inançla göreve gelir gelmez sözlerimizi yerine getirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Emeğin ve alın terinin karşılık bulması şiarıyla yola çıktık. ‘Sendikalı olmayan hiçbir arkadaşımız kalmayacak’ diye söz vermiştim. Bugün ‘eşit işe eşit ücret’ durumunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bugün itibariyle, belediyemizde tüm işçiler eşit işe eşit ücret alacak. Ayrım ortadan kalkacak.”

Öte yandan Şube yöneticileriyle birlikte törene katılan Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da yaptığı konuşmada Başkan Görkem Duman’a teşekkür etti.

Buca Belediyesi’nde taşeron olarak çalışan 400 işçi bugün yapılan toplu üyelik töreniyle sendikal haklarını aldı. Böylelikle çalışan tüm işçiler aynı haklara sahip oldu.

Yapılan konuşmaların ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman işçiler ile beraber halay çekti.