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Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır kupayı atın sahibi Özgür Demir adına Deniz Demir’e takdim etti.

Yarışı, jokeyliğini Mehmet Kaya’nın yaptığı Wardenclyffe isimli at kazandı.

Başkan Vekili Yıldır’a Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Erdölek ve İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan eşlik etti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Şirinyer Hipodromu’nda yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu’nu izledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu Buca Şirinyer Hipodromu’nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, yarışı kazanan “Wardenclyffe” isimli atın sahibine kupayı takdim etti. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu’nu Wardenclyffe kazandı

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