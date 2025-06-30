İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli güreşçileri 2025 yılına damgasını vurdu.İZMİR (İGFA) - Kocaeli'de 18 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda kulübün iki başarılı sporcusu altın madalyayla zirveye çıktı.

Grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden 22 yaşındaki Muhammet Emin Çakır, çeyrek finalde Arnavut Andi Muca’yı 11-0, yarı finalde ise Şervan Çınar’ı 9-3 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Hindistanlı Anil Mor karşısında minderden 1-1’lik skorla ayrılan Emin Çakır, müsabakada ilk puanı alan sporcu olduğu için şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Ocak ayında Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi formasıyla gümüş madalya kazanan Muhammet Emin Çakır, 2022 Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası’nda da ikinci olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi armasıyla formda bir dönem geçirdiğini ifade eden genç sporcu, hedefinin Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda başarı elde ederek ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandırmak olduğunu söyledi.

KILINÇ’TAN BİR ALTIN DAHA

Grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden 30 yaşındaki Hasan Berk Kılınç, çeyrek finalde Muhammet Gavuz’u 8-0, yarı finalde ise Azerbaycanlı Lachin Valiyev’i 9-3 mağlup ederek finale yükseldi. Trt Spor’da canlı yayınlanan final maçında Belaruslu Stanislau Shafarenka’yı 3-1 yenen Kılınç, altın madalyanın sahibi oldu.

Spor hayatına cimnastikle başlayan, ardından güreşe geçen Kılınç; Ordulararası Dünya Şampiyonlukları gibi birçok uluslararası başarıya imza attı. Katıldığı her organizasyonda kulübünü ve İzmir’i en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını ifade eden Kılınç, hedefinin çıtayı daha da yükseltmek olduğunu vurguladı.

2025’TE GÜREŞTE REKOR BAŞARI

Güreş Takımları Başantrenörü Mahmut Tosun, 2025'in kulüp için unutulmaz bir yıl olduğunu söyledi. Türkiye şampiyonalarında kazanılan madalyalara ek olarak, uluslararası arenada da gurur veren başarılar elde edildi. Özellikle minik takımın Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanması ve antrenörlerin milli takıma yükselmesi, altyapının da ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Tosun, desteklerinden ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederek, “Daha büyük başarılara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.