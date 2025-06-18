İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentteki kurumsal şirketlerin çalışanlarının yoğun iş temposuna sporla keyifli bir mola vermesini sağlamak amacıyla düzenlenen Şirketler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Finalde Allianz takımını 3-0 mağlup eden Norm Holding şampiyon oldu.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, sağlıklı yaşamı gündelik hayatın bir parçası hâline getirme, spor kültürü ve bilincini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şirketler Arası Voleybol Turnuvası Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan yarı final ve final maçları ile son buldu.

DOSTLUK İÇİNDE KIYASIYA REKABET

Şubat ayında, 18 takımın katılımıyla başlayan turnuvada ekipler, kura çekimiyle oluşturulan gruplarda mücadele etti. ÇEKSAN, Opet Fuchs, ESHOT, İZENERJİ, Ünlü Teknik, LÖSEV, Allianz, İZELMAN, İZSU, Norm Holding, Hugo Boss, Aera Air Inovation, Dedem Mekatronik, Pozitif Grup, Fen Bilimleri Okulları, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ÇETAŞ ve İzmir Metro AŞ takımlarının katıldığı turnuvanın maçları, Kültürpark'ta yer alan Celal Atik Spor Salonu'nda yapıldı. Her hafta salı ve perşembe günleri oynanan karşılaşmalarda sporcular, dostluk içinde sportif rekabeti en üst seviyede sahaya yansıttı. Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen turnuvada karşılaşmaları profesyonel hakemler yönetti. Her takımda, sahada en az 2 kadın sporcunun bulundurulması şartıyla oynanan maçlarda oyuncular hem takım ruhuyla yarıştı, hem de yoğun iş temposuna keyifli bir ara vermiş oldu.

FİNAL GÜNÜ RENKLİ GEÇTİ

Grup maçlarının, üst tur elemelerinin ve yarı finallerin tamamlanmasının ardından şampiyonluk ve üçüncülük maçları aynı gün art arda oynandı. İlk karşılaşmada İzmir Metro'yu 3-2 mağlup eden Hugo Boss, turnuvayı üçüncü tamamladı. Finalde ise Norm Holding ve Allianz takımları karşı karşıya geldi. Norm Holding, üstün oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

EN SEMPATİK TAKIM LÖSEV

Maçların tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde ilk 4 takımın yanı sıra LÖSEV'e de “En Sempatik Takım” ödülü verildi. Turnuva süresince 6 kişilik mütevazı kadrosuyla centilmence mücadele eden LÖSEV'in sporcuları, hatıra plaketinin yanı sıra teşekkür ve bol bol alkış aldı. Turnuva dördüncüsü İzmir Metro takımı sporcularına madalyalarını Spor Çalışmaları Şube Müdürlüğünde görevli Spor Eğitmeni Özge Hazinedar, üçüncü Hugo Boss takımı sporcularına Spor Çalışmaları Şefi Mustafa Sandıkçıoğlu, ikinci Allianz takımı sporcularına Spor Çalışmaları Şube Müdürü Emre Gönlü, şampiyon Norm Holding sporcularına ise madalyalarını ve kupayı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar verdi. Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği’ne ve maçlarda görev alan hakemlere de anı ve teşekkür plaketi takdim edildi.

“BENZER ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Anıl Kaçar, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın selamlarını ileterek başladığı sözlerini, “Kurumumuzun ve başkanımızın vizyonunu yansıtan ‘Spor Başkenti İzmir’ hedefi doğrultusunda düzenlediğimiz bir organizasyonu daha başarıyla tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. İş hayatı içinde biraz nefes almanızı, eğlenmenizi ve sporu yaşamınızın parçası yapmayı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Kentteki tüm tesisler, spor yapmak isteyen herkese, her zaman açık. Uzman arkadaşlarımızla birlikte taleplerinizi yerine getirmek için hazırız. Benzer organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadeleriyle tamamladı.