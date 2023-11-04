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Gıdadan süte, giysiden sıcak yemeğe, tabletten kitap desteğine kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz bebek bezi ve mama dağıtımını da sürdürüyor. Kentte 2019 yılından bu yana dağıtılan bez ve mama sayısı 100 bini geçti.İZMİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıdadan süte, giysiden sıcak yemeğe, tabletten kitap desteğine kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir, bebeği olan ailelere ücretsiz bebek bezi ve mama desteği de sağlıyor. Kentte 2019 yılından itibaren yurttaşlara 100 binin üzerinde bez ve mama ulaştırıldı.

Yeni doğan bebeklerin bez ve mama ihtiyaçları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerin ardından karşılanıyor. Böylelikle destek almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik açıdan bir nebze olsa nefes alması sağlanıyor.