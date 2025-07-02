İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal ve kentsel yangınlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Ateş savaşçıları, yalnızca alevlere karşı savaşmıyor. Yangın bölgesinde mahsur kalan tüm canlıların yardımına koşan ekipler, alevlerin arasında kalan; at, köpek, kuş ve kedi gibi çok sayıda hayvanı da kurtardı. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yangından etkilenen hayvanların tahliyesini sağlayarak, tedavilerini yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Seferihisar ile Menderes arasında geniş bir alanı etkileyen yangınlar nedeniyle aralıksız çalışıyor. İtfaiye ekipleri bir yandan alevleri kontrol altına almak için mücadele ederken, diğer taraftan bölgede bulunan hayvanları kurtarıyor. Ot yangını esnasında tarlada bağlı durumdaki bir at son anda yetişen ekipler tarafından güvenli bölgeye ulaştırıldı. Alevlerin arasından kurtarılan canlılar arasında kuş yavruları da vardı.

MOBİL HİZMET ARACINDA TEDAVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri pazar gününden bu yana 50 küçükbaş, 30 kanatlı, 22 köpek ve 40 kediyi bölgeden tahliye etti. Ekipler, PAKO Sosyal Yaşam Kampüsü’ne getirdikleri yaralı hayvanların tedavisini sürdürüyor. Yine yangın bölgesinde 500 tavuk sahibinin talebi ile daha güvenli bir alana nakledildi. Ekipler, dumandan etkilenen bir muhabbet kuşu ile bir sevda papağanını mobil hizmet aracında tedavi ederek sahiplerine teslim etti.