İzmir'de Medicana Hastanesi yakınındaki bir plastik deposunda çıkan yangın İzmir İtfaiyesi ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu hastaneye sirayet etmedi. Zabıta ekipleri hastaların tahliyesini ve bölgedeki güvenliği sağlarken, trafik akışını da düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Medicana Hastanesi'nin yakınında plastik deposunda çıkan yangın için seferber oldu.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için mücadele ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de hastaların tahliyesini ve bölgedeki güvenliği sağladı, trafik akışını düzenledi.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yanı sıra yangın ihbarının hemen ardından bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'ndan 100 zabıta, emniyet ve hastane görevlileri ile birlikte önlem amaçlı hastanedeki hastaların ve yakınlarının tahliyesini sağladı.

Katlara giren ekipler öncelikle yoğun bakım ünitesi ve küvözdeki bebeklerin güvenli bir şekilde naklini yaptı.

Aldıkları temel yaşam ve yangın eğitimleri sayesinde temel yaşam desteği de sunan ekipler aynı zamanda hastane çevresindeki trafik düzenini de korudu. Geçiş üstünlüğü olan acil kurtarma ve itfaiye araçlarının bölgeye ulaşımını kolaylaştırdı. Zabıta ekiplerinin yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.