İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ne bağlı diş poliklinikleri, İzmirli yurttaşlara diş dolgusu, diş taşı temizliği, diş çekimi gibi diş tedavisi hizmetlerini sunuyor.İZMİR (İGFA) - Diş polikliniklerinde randevu bulma zorluğu yaşayan İzmirli yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ne bağlı diş polikliniklerinde tedavi imkânına kavuşuyor. Cuma günleri öğleden sonra https://hstsira.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden kolaylıkla randevu oluşturabilen hastalar, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Dt. Buse Demir Diş Polikliniğinden hem de hastanenin Buca ve Karşıyaka ilçelerinde bulunan diş polikliniklerinden diş tedavisi hizmeti alabiliyor. Eşrefpaşa Hastanesi’nde görevli Diş Hekimi Eda Karakoç, evde bakım hizmetleri kapsamında haftada bir gün ev ziyaretleri de gerçekleştiriyor. Hastanın ağız bakımını evinde gerçekleştiren diş hekimi, gerekli durumda hastanın ambulansla hastaneye sevkini sağlayarak diş tedavisinde bulunuyor. Hastanede, anestezi gereksinimi olan engelli hastalar için de diş tedavisi hizmeti sunuluyor.

“Hizmetimizi geliştireceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, “Eşrefpaşa Hastanesi bünyesindeki altı diş hekimimiz, hastanemizin içinde bulunan diş polikliniği ile Buca ve Karşıyaka’daki diş polikliniklerimizde diş hekimliği hizmetini sürdürüyor. Diş ünitelerimizi yenilemeye başladık. Yakın zamanda tüm ünitelerimizi yenilemeyi planlıyoruz. Hastanemizin yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla anestezi ile diş müdahalesi gerekli hastalarımız da dahil olmak üzere hizmetimizi geliştireceğiz” dedi.

Engelli hastalara anestezi ile diş müdahalesi

Eşrefpaşa Hastanesi’nde görevli Diş Hekimi Eda Karakoç, “Polikliniğimizde hastalarımıza diş dolgusu, diş taşı temizliği, diş çekimi gibi işlemler yapıyoruz. Hastanemizde ‘Orthopantomogram’ dediğimiz bir film cihazımız da mevcut. Gerekli durumlarda hastaları 3. basamak hastanelere sevk ediyoruz. Ayrıca haftanın bir günü engelli hastaların evde bakımı ile de ilgileniyorum. Hastaları evinde görerek gerekli durumlarda engelli hastaları hastanemize nakil ambulansları ile getiriyoruz ve burada tedavisini yapıyoruz. Otizm gibi nörolojik çeşitli olan hastalar ya da bedensel engelli hastalarımıza da hastanemizde anestezi ile diş müdahalesi yapabiliyoruz. Bu hizmetimizin kapasitesini yeni hizmet binamız tamamlandığında daha da genişleteceğiz” diye konuştu.