İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kapasitesini geliştirmek amacıyla düzenlediği atölyelere yenilerini ekliyor. “Biraz konuşalım mı?” serisi ile gençler, “güvenli ilişkiler, üreme sağlığı ve flört şiddeti” konularında bilinçlendirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın “genç dostu kent” hedefi doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gençlere yönelik ücretsiz yeni eğitim atölyeleri düzenlenecek. “Biraz konuşalım mı?” serisi ile gençler 3 haftalık eğitim programına katılarak farklı konularda bilgi sahibi olabilecek.

Kontenjan sınırlı

Bilinçlenmeyi, öğrenmeyi ve birlikte keşfetmeyi amaçlayan özel eğitim ve atölye serisi, Kültürpark 5 No'lu Hol'de bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Eğitimler, Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden sosyolog Zeynep Gülçay Akmarul ve Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nden sosyolog Duygu Erişkin tarafından verilecek. 7 Ocak 2025 Salı günü başlayacak ve periyodik olarak 18.00-20.00 saatleri arasında interaktif yapılacak atölye serisine 20 kişi katılabilecek. Sınırlı kontenjana dâhil olabilmek ve detaylı bilgi alabilmek için gencizmir.com web sitesini ziyaret etmek gerekiyor.