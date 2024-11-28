İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediyelerin açtığı kreşlerin merkezi yönetim tarafından kapatılacağı iddialarına yönelik soruları yanıtladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sağlık Hizmetlerinde Yerel Yönetim Vizyonu Çalıştayı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belediyelere ait kreşlerin kapatılacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Tugay, “Başında tüm kreşleri kapatalım diye yola çıktılar. Sonra tepki görünce yan çizmeye başladılar. ‘Öyle demek istemedik’ demek istiyorlar ama yazıda resmen ‘Kreşleri açtırmayın, açılmış olanları da kapatın’ diye talimat var. Bunu bir eğitim tesisi olarak görmüyoruz. Amacımız okul işletmek değil. Burası çocuklar için bakım ve aktivite merkezi. O şekilde işletmeye ve açmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Tugay, CHP’li yerel yönetimler üzerindeki baskılara ilişkin soruyu da yanıtladı. Tugay şunları kaydetti:

“Çok açık ki memleketin başta ekonomik sorunları olmak üzere hemen hemen hiçbir sorununu doğru dürüst çözemeyen merkezi hükümet, önümüzdeki genel seçime kendi hizmetlerini iyileştirerek ve ülkenin durumunu iyileştirerek değil de Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri işlemez hale getirerek hazırlanıyor. Amacı rakibi çalışmaz hale getirmek ve o şekilde kazanmak ama benim bildiğim Türk halkı bunu görür. Kimin samimiyetle kendisine hizmet etmeye çalıştığını, kimin engellendiğini ayırt edebilecek kadar herkesin aklı var. Dolayısıyla bu çabaların yanlış olduğunu düşünüyorum. Her zaman tavsiye ettiğim şey şu; İzmir’deki AK Partililere de bunu söyledim. İzmirliler size oy vermiyor çünkü İzmir’e hizmet etmiyorsunuz. İzmir’e hizmet getirmiyorsunuz, İzmir’in sorunlarını çözmüyorsunuz. İzmir’in sorunlarını çözün, hizmet getirin o zaman belki daha fazla teveccüh görebilirsiniz. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Şu yoksulluğu bitirin, işsizliği bitirin, insanların sağlık sorunlarının çözümüne doğru katkılar sağlayın. Parası olan özel hastanelerde iyi hizmet alıyor, devlet hastanelerinden randevu almak bir çile, işkence. Devlet hastaneleri sürekli kan kaybediyor. Bu, artık parası olmayan iyi sağlık hizmeti almayacak demektir. Okullarda da böyle, altyapı hizmetlerinde de böyle. Artık Türkiye zengin insanların her türlü olanağa sahip olduğu ama çok büyük kitle olan orta ve düşük gelirli insanların gittikçe daha kötü duruma düştüğü bir ülke durumuna düşüyor.”

“DAVA AÇACAĞIZ”

Karşıyaka Mavişehir’de ihaleye çıkarılan ve en yüksek teklifin özel bir firma tarafından verildiği rekreasyon alanı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Başkan Tugay, “Geriye bakınca sistematik, plan dahilinde yapılmış bir hareket olduğunu anlıyorum. Bir süre önce oranın rekreasyon alanı olmasıyla ilgili plan kararı iptal edilmişti ve o alan plansız kalmış durumda. Sanki yeni bir plan yapılmaya da açık gibi görünüyor. Bu durumu bir boşluk olarak görüp de burada bir rant çalışması yapmayı düşünen birilerinin orayı hazırlayıp aldığını düşünüyorum. Buna bizim itirazımız var. Önce hukuki olarak itirazımızı yapacağız. Dava açacağız. Ben belediye başkanı olduğum süre içinde orada hiç kimsenin inşaat yapmasına izin vermeyeceğimi burada tekrar ifade etmiş olayım. Alan kişiler bahsi geçen tanıdığımız insanlar ise onlar da beni gayet iyi tanıyorlar. O alanla ilgili düşüncemi gayet iyi biliyorlar. Yaptıkları çok yanlış. Burasının bir kısmı denizin içinde, Kuş Cenneti’nin bir parçası. Doğal bir yaşam alanı olarak gördüğümüz ve doğal bir yaşam alanı olarak düzenlemeyi planladığımız bir yer. Orası ev veya ticari yapının yapılmasının uygun olmadığı bir yer. Bunu çok iyi biliyorlar. O yüzden bence orayı alma kararlarından vazgeçseler iyi olur” yanıtını verdi.

“GÖNÜL İSTİYOR Kİ BU KARAR İPTAL EDİLSİN”

Başkan Tugay, Selçuk’taki Meryem Ana Evi Otoparkı gelirlerinin ilçe belediyesinden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili soruya da “Genel Başkanımız ile beraber ben de Selçuk’a gideceğim. Herkes şunu kolayca tahmin edebilir ki bu yapılan büyük haksızlığa karşı Selçuk Belediyesi ve Filiz Başkan’ın yanındayız. Yanında olmak, kısa süreli orada görünmekten ibaret değildir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Selçuk Belediyesi ne zaman sıkıntıya girse yanında olacağımı söyleyebilirim. Bu sadece bir temenni değil. Diğer bütün ilçe belediyelerimize sağladığımız desteği onlara da sağlamaya her zaman hazır olacağız. Gönül istiyor ki bu karar iptal edilsin ve otopark işletme hakkı geri verilsin. Hiç öyle bir niyetleri yok gibi görünüyor. Pek çok şeyde söylediğim gibi bütün bu yanlış şeyler biz iktidar olunca değişecek. Hepimizin halkımıza dönüp bir taraftan çok iyi hizmet vermesi, bir taraftan yaşanan her türlü haksızlığı doğru anlatması gerekiyor. Bunun için hep beraber çalışmalıyız” cevabını verdi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPTIK”

Başkan Tugay, belediye şirketlerine ait SGK ve vergi borçlarının belediye gelirlerinden kesilmesine yönelik kararla ilgili de şu değerlendirmede bulundu: “Bizim bir başvurumuz var. Bizden talep edilen ödemeleri yaptık. Yapılandırma ile ilgili üzerimize düşen her şeyi yaptık. Normalde bizim bütçemizden kesinti olmaması lazım ama şu anda kanunsuz çokça iş yapıldığı için önümüzdeki ay ne olur ne biter biz de bilmiyoruz. Fakat geçmişten gelen borçlarımızın çoğunun yapılandırılması talebinde bulunduk, ödemelerimizi ay ay düzenli olarak yapıyoruz. Yüksek ödemeler yapıyoruz. Umuyorum bir sorun çıkmayacak ama ilçe belediyelerimizin çoğunda ciddi sorunlar yaratacaktır.”