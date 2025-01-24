İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın riskine karşı kentteki işletmeleri titizlikle denetliyor. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamındaki kriterleri yerine getirmeyen işletmelere uygunluk raporu verilmiyorİZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangın güvenliğini sağlamak için denetim ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Büyük alışveriş merkezleri, oteller, işyerleri veya hastaneler yangın riski açısından denetlenip uygunluk raporu verilirken öncelik güvenli tahliye önlemleri oluyor. Yangın güvenliği tedbirlerinde otel, fabrika gibi alanlarda sesli siren sistemi de büyük önem taşıyor.

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamında 30 ilçede yürüttükleri denetim çalışmaları ve yangın güvenliği tedbirleri konusunda bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, olası bir yangında insanların çıkışı rahatlıkla bulabilmesi için ışıklı yön tabelasının gerekliliğini vurguladı. Korkmaz, “Özellikle korunumlu merdivenler mutlaka olmalı. Eğer baca sistemi yoksa, herhangi bir yangın anında duman havadan hafif olduğu için yukarı doğru birikerek karbon monoksit zehirlenmesine neden oluyor. Işıklı yön tabelası ile insanlar korunumlu merdivenlere, çıkışlara yönlendiriliyor. Büyük alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, otellerde binaların acil durum eylem planları bulunuyor. Yurttaşlar bu planlara dikkat etmeli. Bazı yerlerde odalara bu plan asılı. Acil durumda kaçış yollarını gösteren krokiler bulunuyor. Bunların asılıp asılmadığına bakabilir ve kaçış yerlerini belirleyebilirler. Yangın veya deprem esnasında binadan hızlıca ayrılabilmesi için bu planlara bakılmalı” dedi.

DENETİMLER YAPILIYOR

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü bünyesinde denetim çalışmalarının yapıldığını da anlatan Yaşar Korkmaz, “2024’te 3 bin 900 iş yerini yangın yönünden denetleyip, çalışabilir ruhsatı verdik. Belirli periyodlarla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olduğumuz için otellerin hepsi bizden rapor almak zorunda. Bizden yangın raporu almak oldukça zor. Tüm kriterlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Eksiklik olduğunu gördüğümüz hiçbir yere rapor vermiyoruz” diye konuştu.

İKİNCİ KAÇIŞ MERDİVENİ ZORUNLU

İzmir’de yangın raporu alamadığı için hizmete giremeyen onlarca otelin bulunduğunu açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, “Yüksekliği 15 metreyi geçen işletmede, tek kaçış merdiveni yeterli değil. İkinci bir kaçış merdiveni bulunmalı. Çünkü herhangi bir acil durumda insanların aynı merdivenden tahliyesi çok zor. Oteller en çok bu nedenle yangın raporu alamıyor. İkinci kaçış merdiveni bulunmuyorsa, buna yangın raporu vermemiz mümkün değil. Yine bazı binaların pansiyona çevrildiğini görüyoruz. Bu da büyük sıkıntı. Örneğin 5 katlı bir binayı pansiyona çevirmeye çalışıyorlar. Ama itfaiye raporu açısından bu yapılar uygun olmuyor. Otel veya pansiyon olarak inşa edildiğinde, durum değişiyor. Tedbirler buna göre alınıyor” dedi.