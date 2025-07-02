İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye’ye yeni sporcu ve şampiyonlar kazandırmak için altyapı seçmeleri gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kent ve ülke sporuna yetenekli sporcuların kazandırılması amacıyla yeni yıldız adaylarını aramaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kız-erkek basketbol ve kız voleybol altyapı takımları için seçme düzenledi.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’ndaki ücretsiz seçmelere 8-18 yaş arası toplam 309 aday sporcu katıldı. Seçmeleri tribünden izleyen aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Aday sporcuların top sürme, pas, atış tekniği, oyun becerisi, hız ve güç gibi sportif özelliklerine göre değerlendirildiği seçme sonuçlarında başarılı olan sporcular İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında basketbol ve voleybol eğitimi almaya hak kazanacak.

SIRADA HENTBOL VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, hentbol takımları altyapı seçmelerini ise önümüzdeki haftalarda düzenleyecek. Katılım şartları ve yaş gruplarını içeren geniş bilgi İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından sporseverlere duyurulacak.