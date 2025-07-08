İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede 27 ekiple sivrisinek ve haşereye karşı üreme alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçede 27 ayrı ekiple 12 ay boyunca sivrisinek ve haşereye karşı düzenli ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi, tüm zararlı canlılar için üreme alanı olabilecek rögarlar, süs havuzları, kuyular, çöp konteynerleri, yağmur suyu kanalları, çatı olukları, göletler, dereler gibi sucul ortamlarda olağanüstü mücadele sergiliyor.

Yalnızca sivrisineklerle mücadele kapsamında 254 bin noktada rutin kontrol ve ilaçlama çalışması yapılıyor.