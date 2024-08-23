İzmir'in Çeşme ilçesi sahilinde belediye, vatandaşları da çevre temizliğine ortak eden örnek bir uygulama başlattı.İZMİR (İGFA) - Çeşme Belediyesi bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü başlattığı anlamlı projeyle, Ilıca Büyük Plajımız, Kocakarı Plajımız ve Tekke Plajını daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek için önemli bir girişimde bulundu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, plajlara yerleştirdikleri sigara izmariti toplama kutuları sayesinde, izmarit atıklarını hep birlikte temizleyerek doğayı koruma seferberliği başlattıklarını söyledi.

İzmarit toplayan tüm duyarlı vatandaşların izmarit dolu kutuyu getirip diledikleri bir meşrubatı Çeştur Cafelerden ücretsiz olarak alabileceklerini belirten Başkan Denizli, "Bu projeyle, sadece plajlarımızı değil, aynı zamanda geleceğimizi de temiz tutuyoruz. Birlikte daha yaşanabilir bir Çeşme için el ele veriyor, çevremizi hep birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün başlattığı anlamlı projeyle, Ilıca Büyük Plajımız, Kocakarı Plajımız ve Tekke Plajımızı daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek için önemli bir girişimde bulunduk. Bu plajlara yerleştirdiğimiz sigara izmariti toplama kutuları… pic.twitter.com/ACW5ipkrk1— Lâl Denizli (@laldenizlicesme) August 22, 2024

Hatırlanacağı gibi sigara izmaritlerini yere atan vatandaşlara Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası da uygulanıyor.