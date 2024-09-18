İzmir'de Çiğli Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’nı bu yıl da dolu dolu bir program ile kutlayacak.İZMİR (İGFA) - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık kampanyası olan ve her sene Eylül ayında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları Çiğli’de start aldı.

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2024 yılı teması “Paylaşımlı Kamusal Alanlar” olarak belirlendi.

Tema kapsamında ‘Trafiksiz Gün Etkinliği’ düzenlenecek, böylece halkın şehir içi dolaşımı desteklenecek. Bunun yanı sıra 16-20 Eylül tarihleri arasında ilçe genelinde kurulacak olan bisiklet tamir istasyonları ile Çiğlililer, spor ve hareket ile iç içe olmaya teşvik edilecek.

DOLU DOLU BİR PROGRAM

Öte yandan Çiğli Belediyesi’nin etkinlikleri hafta boyunca devam edeceği öğrenilirken etkinlikler süresince bisiklet eğitimleri ve bisiklet tamir istasyonu vatandaşlara hizmet verecek.

18 Eylül Çarşamba günü (bugün) ise sabah 07.30’da Sasalı Kent Ormanı’nda doğa yürüyüşü gerçekleşti.

20 Eylül Cuma günü tüm gün boyunca Kaklıç Mahallesi 10324 Sokak trafiğe kapatılarak ‘Trafiksiz Gün Etkinliği’ düzenlenecek. Aynı gün 14.30 ve 16.00 arasında çocuklar için minyatür kale futbol maçı, halat çekme yarışması, scooter yarışı, bisiklet yarışı ve survivor parkuru düzenlenecek. Çocuklar festival havasında bir gün geçirecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nı büyük bir heyecan ve coşkuyla karşıladıklarını ifade eden Başkan Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak, daha yaşanabilir, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir kent yaratma hedefimiz doğrultusunda, bu önemli etkinliğe katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, teması ve Şehri Beraber Yaşayalım’ sloganı ile sizleri şehrimizin güzelliklerini yürüyerek veya bisikletle keşfetmeye davet ediyorum. Hareketliliğin sadece fiziksel sağlığımıza değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal sağlığımıza da olumlu etkileri olduğunu unutmamalıyız. Daha az araç kullanımı, daha temiz bir hava ve daha az gürültü kirliliği demektir. Bu da hepimizin yaşam kalitesini artıracaktır. Tüm vatandaşlarımızı Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklere bekliyoruz. Gelin, hep birlikte daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir Çiğli için adım atalım” diye konuştu.