İzmir'de Çiğli Belediyesi, gençlere yönelik hizmet ve projelerin tek bir merkezden yürütülmesi amacıyla Gençlik Çalışmaları Birimini kuruyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde gerçekleştirilen Nisan ayı olağan meclis toplantısının ana gündem maddesi encümen ve komisyonların belirlenmesi oldu. Meclis görüşmesinde gençlerin belediye hizmetlerinden daha aktif yararlanabilmesi adına Gençlik Çalışmaları Biriminin kurulması kararı da alındı.

Gençlik Çalışmalar Birimi hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçü, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten en fazla etkilenen kesimlerin başında gençlerin geldiğine dikkati çekerek, "Gerek eğitim gerek sosyalleşme anlamında ciddi sıkıntıları var. Umudunu yitiren gençlerimiz geleceğini yurtdışında planlamak üzere ülkemizi terk ediyor. Çiğli olarak bizde önemli bir genç nüfusa sahibiz. Dershane, burs, üniversite eğitimini başka şehirlerde alacak öğrencilere bavul desteği ve düzenlediğimiz sportif etkinliklerle gençlerimize birçok farklı konuda hizmet sunuyoruz. Gençlerimizin bu hizmetlere ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak ve hizmet çeşitliliğini artırmak amacıyla Gençlik Çalışmaları Birimini kurma kararı aldık. Gençlerimizin umudunu yeniden yeşertmek ve ülkemizin geleceğini onlarla şekillendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.