İzmir'de Çiğli Belediyesi, acil durumlarda bilinçli ve doğru müdahalenin önemine dikkat çekmek amacıyla Temel İlk Yardım Semineri düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde ilk yardımın önemine vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, düzenlenen Temel İlk Yardım Semineri ile acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalenin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha hatırlatıldığını kaydetti.

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleşen seminere, Öğretim Görevlisi ve İlk Yardım Eğitmeni Tülin Karakoç katıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, temel ilk yardım uygulamaları hem teorik hem de pratik yönleriyle ele alındı.

Hayatın her anında karşılaşılabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Tülin Karakoç, ilk yardımın; kaza ya da yaşamı tehdit eden herhangi bir durumda, sağlık görevlileri gelene kadar hayat kurtarmak ya da durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla mevcut araç ve gereçlerle, ilaç kullanılmaksızın yapılan müdahaleler olduğunu belirtirken, yetişkin, çocuk ve bebeklerde kalp masajı uygulamaları arasındaki farklara da değinerek, katılımcılara uygulamalı bilgiler aktardı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilk yardım eğitiminin herkes tarafından alınmasının büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Yıldız, "Hayatın her anında, hiç beklenmedik bir anda karşılaşabileceğimiz kazalar veya sağlık sorunlarında, ilk birkaç dakika çok kritiktir. Bu süre zarfında yapılacak doğru müdahaleler bir hayatı kurtarabilir. İşte bu nedenle, hemşehrilerimizin temel ilk yardım bilgisine sahip olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.