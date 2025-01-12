CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli’de düzenlenen törenle Balatçık Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışını gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Çiğli'de iki yeni proje hayata geçti.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği törende, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projelerin önemini vurgulayan Genel Başkan Özel konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Balatçık Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı açılış töreni büyük bir katılım ile gerçekleşti.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Milletvekilleri, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları, muhtarlar ve geçtiğimiz ekim ayında eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatta tutunan Özge Polat da katıldı. Öte yandan Özge Polat için kadınlar ellerinde mor balonlar taşıdılar.

Açılış öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli Belediyesi’ni ziyaret ederek Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın projelerini dinledi, projelerle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balatçık Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı’nın açılışında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Çiğli Belediyesi’nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerinden övgüyle söz etti.

Konuşmasına Çiğli’nin tarihine ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak başlayan Özel, “Güzel İzmir’imizin yüreğinde Atatürk ve bayrak sevgisi olan değerli Çiğlililer; sizler Balkanlar’dan, Batı Trakya’dan gelen soydaşlarımızın kurduğu, Muş Varto depremzedelerine kucak açan, dayanışmanın simgesi bir ilçesiniz. Hem Cemil Tugay Başkana hem de Onur Emrah Yıldız Başkana rekor düzeyde oy vererek emanete sahip çıktınız. Bu projeler, sosyal eşitlik ve dayanışmanın güzel bir örneğidir. Halkımızın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunan kent lokantaları ve bilgiye erişimi kolaylaştıran kitaplıklar, CHP belediyeciliğinin insana dokunan hizmet anlayışını temsil ediyor.” diye konuştu.

“110’UNCU KENT LOKANTASINI AÇIYORUZ”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın çalışmalarını takdir eden Özel, ilçede gerçekleştirilen projelerden övgüyle bahsetti.

Başkan Yıldız’ın hayata geçirdiği Kent Lokantası projesine de değinen Özel, “Bugün Çiğli’de ikinci Kent Lokantası’nı açıyoruz. Türkiye genelinde 110. Kent Lokantası açılıyor ve bu, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en somut göstergesidir. Her gün 500 kişinin 4 kap yemek yediği bu lokantada, yoksullukla mücadelede önemli bir adım atılıyor. Askıda yemek uygulamasıyla dayanışmayı büyütüyoruz." dedi.

Tören sonunda, Genel Başkan ve katılımcılar açılışı yapılan Balatçık Kent Lokantası’nda vatandaşlar ile beraber yemek yiyip sohbet ettiler. Ardından Özge Polat Kent Kitaplığı’na geçen Genel Başkan Özel, Başkan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu burada da gençlerle sohbet edip, onların gelecek kaygılarını, dilek ve isteklerini dinleyerek, sorularını cevapladılar.