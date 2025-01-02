İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, eğitim hayatından uzak kalan yetişkin kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen okuma yazma kursu, bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde, Kültürpark ve Konak Lions Kulübü'nün destekleriyle Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen kurs, büyük bir başarıyla tamamlandı.

40-70 yaş arasındaki 17 kursiyer, okuma yazma öğrenerek sertifikalarını almanın ve hayatlarına yeni bir sayfa açmanın gururunu yaşadı.

Kursiyerler, hem okuma yazma becerisi kazanmanın hem de yeni bir sosyal çevre edinmenin mutluluğuna ortak oldu.

Kadınların gençlere de örnek olduğuna vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “70 yaşında okuma yazma öğrenmek gençlere de büyük bir ilham kaynağı olmalıdır” dedi.