İzmir'de Çiğli Belediyesi, kadınların yaz ayları boyunca dilediği branşta spor yapabilmesi için spor kurslarının kayıtlarını başlattı.İZMİR (İGFA)- Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde sportif anlamda büyük bir değişim yaşayan ve 2021 yılında Avrupa Spor Kenti unvanını elde eden Çiğli Belediyesi, 2023 yaz spor kurslarına kadınların yoğu ilgisi dikkat çekiyor.

Çiğli Belediyesi tarafından yapılan duyurunun ardından Çiğlili kadınlar kurslara yoğun ilgi gösterdi.

Yoga kursuna 155, pilates kursuna 139, zumba kursuna 180 ve masa tenisi kursuna 12 olmak üzere toplam 486 kadın yaz spor kurslarına kayıt yaptırdı. Kurslardan yararlanmak isteyenler 0232 935 55 35 numaralı hattı arayıpbilgi alabilecek ve kayıt yaptırabilecek.

Yaz spor kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Kadınların hayatın her alanında güçlü ve aktif olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 yılı aşkın sürede sportif anlamda ilçemize yaşattığımız değişimden kadınların da yararlanması için spor kurslarımızı bu yaz ona göre planladık. Spor yapmak isteyen tüm kadınları kurslarımıza bekliyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden Çiğlili kadınlar için hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.