İzmir'de Çiğli Belediyesi Evde Kişisel Bakım Hizmetleri ekiplerinin neşesi, güler yüzü ve sevgi dolu yüreğiyle herkesin gönlünde taht kuran 67 yaşındaki Leyla Teyze, bayramda anlamlı bir sürprizle mutlu oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, bayram coşkusunu paylaşmak için Leyla Aksoy’u evinde ziyaret etti.

Yaşama sevinci ve güler yüzüyle ekiplerin adeta gözbebeği olan Leyla Teyze, bu özel ziyaretten büyük mutluluk duydu. Kanser hastası eşiyle birlikte yaşam mücadelesine sımsıkı tutunan Leyla Aksoy kendisini ziyarete gelen konuklarını sevgiyle karşıladı. Hazırladığı börek ve tatlılarla misafirlerini ağırlayan Aksoy, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu en güzel şekilde yaşattı.

Türkü söylemeyi çok seven Leyla Aksoy, ziyaret sırasında neşesini de konuşturdu.

Sevgi dolu sesiyle birbirinden güzel türküler seslendirirken, Başkan Yıldız ve eşi de ona eşlik ederken keyifli anların yaşandığı buluşmada, duygu dolu anlar da eksik olmadı.

Ziyaretin sonunda gözleri mutlulukla parlayan Aksoy’un, kendisini yalnız bırakmayan ve bayram sevincini paylaşan misafirlerine teşekkür etti.

Leyla Teyze’nin enerjisinin herkesi sarıp sarmaladığını dile getiren Başkan Onur Emrah Yıldız, Leyla Teyze’nin enerjisi ve sevgisinin herkese örnek olduğunu belirterek, "Onun gibi değerli büyüklerimizin hayatlarına dokunabilmek, bayram sevincini birlikte paylaşmak bizim için büyük mutluluk. Çiğli Belediyesi olarak her zaman büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve sevgiyle daha güzel bir Çiğli’yi hep birlikte inşa ediyoruz. Leyla Teyze’nin gülen yüzü, sıcak yüreği bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Tüm büyüklerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.