23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, başkanlık koltuğunu bir günlüğüne Güzeltepe İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yağmur Yakıcı’ya devretti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde çocukların hayal gücü ve enerjisinin yönetim anlayışına ilham verdiğini belirten Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tüm çocukların fikirlerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Yıldız'ın koltuğuna oturan Zeynep Yağmur Yakıcı, belediye başkan yardımcıları ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Küçük başkan, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve bazı önerilerini paylaştı.

Minik Başkan Yakıcı, görevi devraldıktan sonra ilk iş olarak okulunun fiziki koşullarının iyileştirilmesi adına taleplerini Başkan Yıldız’a iletti.

Hazırladığı dilekçeyi Başkan Yıldız’a sunan Yakıcı, eğitim ortamlarının daha iyi hale getirilmesi konusunda destek istedi. Başkan Yıldız ise dilekçeyi alarak konuyu değerlendirilmek üzere ilgili başkan yardımcısına iletti. Program sonunda Başkan Onur Emrah Yıldız ve Zeynep Yağmur Yakıcı, belediye terasına çıkarak birlikte Çiğli’yi izledi. İlçenin ne kadar güzel ve geniş bir yapıya sahip olduğunu konuşan ikili, 23 Nisan’ın anlam ve önemine yakışır bir tablo sergiledi.