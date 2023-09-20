İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediyesi ile olan sınır anlaşmazlığı ile ilgili mahkeme sürecinin kendi lehlerine sonlandığını açıkladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Belediyesi, ilçenin uzun yıllardır süren tramvay, çöp tesisi ve arıtma tesisinden kaynaklı koku sorunları çözme gayreti içerisindeyken sıra 12 Eylül darbesinde Çiğli Belediyesi'nin kapatılması ve 1992 yılında tekrar açılmasından günümüze gelen başka bir sorunu daha bulunmaktaydı.

Geçmiş dönem belediye başkanlarının üzerinde titizlikle durduğu ve 2019 yılında göreve gelirken sorunu çözme taahhüdü ile ilgili konu 19 Eylül 2023 tarihinde tebliğ edilerek, mahkeme kararı Çiğli lehine sonuçlandı.

Çiğli Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasındaki sınır tartışmasına ilişkin müjdeli haberi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal medya hesabından paylaştı.

Karşıyaka Belediyesi ile Çiğli Belediyesi arasında devam eden davada, Çiğli lehine olan karara Karşıyaka Belediyesi'nin Danıştay'a açmış olduğu karar düzeltme istemi mahkeme tarafından reddedilirken, bu kararla birlikte Çiğli hakkı olan sınırına kavuşacak.

Çiğli Belediyesi olarak kamuoyuna duyurulan karar karşısında tüm siyasi parti temsilcilerini ve Sivil Toplum Örgütlerini Çiğli'nin hakkını temsil eden bu kararın arkasında durmaya davet etti.