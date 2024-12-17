İzmir Çiğli Belediyesi, bağlama kursiyerleri ile yeni yılı sanat dolu bir etkinlikle karşıladı. ‘Yeni Yıla Merhaba’ konseri, bağlama kursiyerlerinin performansıyla Türk Halk Müziği’nin eşsiz atmosferini Çiğli’ye taşıdı. Kursiyerler, büyük bir emek ve tutkuyla hazırladıkları eserleri sahneleyerek izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen gecede Türk Halk Müziği’nin zenginliği ve geleneksel bağlama sanatının büyüsü, kursiyerlerin başarılı performanslarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Hem ruhları dinlendiren hem de yeni yıl coşkusunu salona taşıyan konser, sanatseverlerden tam not aldı.

Başkan Yıldız: “Sanatın birleştirici gücüyle yeni yıla merhaba dedik”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Türk Halk Müziği’nin toplumun ortak mirası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bağlama kursiyerlerimiz, büyük bir emek ve özveriyle sahne alarak Türk kültürünün eşsiz ezgilerini bizlere taşıdı. Yeni bir yıla sanatın birleştirici gücüyle merhaba demek, hepimiz için çok anlamlıydı. Türk Halk Müziği, geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle hepimizin ortak mirasıdır. Bu mirası yaşatan ve sahnede büyük bir başarıya imza atan kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum. Çiğli Belediyesi olarak sanata ve kültüre desteğimiz sürecek; halkımızı bu tür etkinliklerle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.”