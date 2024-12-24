İzmir'de Çiğli Belediyesi, Fiziksel Sağlık ve Danışmanlık Merkezi’nde vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde hareket kabiliyeti, kuvvet ve genel iyilik halinin korunması, yenilenmesi ve artırılması için bireyleri bilgilendiriyor ve destek sağlayan belediye bünyesindeki Fiziksel Sağlık ve Danışmanlık Merkezi ile ilgili bilgi veren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı ve sağlıkta öncü kent olmayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan merkezde, bireylerin fiziksel aktivitelerini düzenlemeye, hareket kabiliyetlerini artırmaya yönelik kişiye özel egzersiz ve fiziksel aktivite programları değerlendirildi.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Merkezde; Yaşlanmaya bağlı kas rahatsızlıkları, hareket sistemi bozuklukları, yaralanmalar, doğuştan gelen engeller gibi teşhis edilmiş sağlık sorunları olan kişilere danışmanlık hizmeti sunuluyor. Bunun yanı sıra, bireyler kurum ve kuruluşlarda sahip oldukları haklar hakkında bilgilendiriliyor ve tedavi süreçlerinde karşılaşılabilecek riskler konusunda detaylı bilgi alabiliyor.