İzmir'de Çiğli Belediyesi, Anadolu Caddesi'ni Maltepe, Aydınlıkevler, Evka 2 ve Evka 6 Mahallelerine bağlayan kavşakta yürüttüğü çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını büyük oranda tamamladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde cadde üzerinde tamamlanan ve sona gelinen düzenleme çalışmasını da yerinde inceleyen Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Biz, öncelikle ve kısa sürede ilçemizin geneline yansıyacak düzenlemelerimizi yaptık. Sorunlarımızı çözen; kent kimliğini ve prestijini güçlendirecek her yatırımımız, ilçemize ve halkımıza yakışır şekilde planlanıyor. Çiğli elbette çok daha fazlasını hak ediyor. Biz de bu hakkı teslim etmek için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Yıldız; Çiğli’nin giriş, çıkışında alabildiğine yeşilin ve flamingoların karşılamasıyla planlanan projenin tamamlandığını belirterek; Anadolu Caddesi üzerinde, yine önemli bir noktadaki peyzaj çalışmasının da bitme aşamasında olduğunu söyledi.

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; “ Ana arterde çehreyi değiştiren çalışmalara imza atıyoruz. Daha yeşil, kent dokusunu güzelleştiren, aynı zamanda trafik yoğunluğu gibi sorunların çözümünü de gözeten çalışmalar yapıyoruz. Caddelerimiz, kavşaklarımız canlanıyor. Halkımızın gözle görünür bir değişim görmek istiyor. Biz de bu hedeflerle, ilçemize yakışan işler yapmaya gayret ediyoruz. Şu an farklı noktalarda sürdürdüğümüz projelerimizi en kısa sürede tamamlayacak; Çiğli’yi, yeşili ve çevre düzenlemeleriyle de geleceğe hazırlama kararlılığımızı sürdüreceğiz.”

HERKESİ MUTLU EDEN DEĞİŞİM

Başkan Onur Emrah Yıldız; bu çalışmaların halk tarafından takdir görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti; “ Bir kent, alt ve üst yapısıyla kendisini geleceğe taşır. Sosyolojik ve kültürel kimliğini besleyerek; bir bütün olarak yol alır. Alt yapı çalışmalarımız devam ederken; temel hizmetlerimizi eksiksiz yerine getirmeye gayret ederken; bu çevre düzenlemeleriyle de gözle görünür bir değişim yaratmış oluyoruz. İlçemizin gelişmesini sağlarken; herkesi mutlu edecek adımlar atarak gelişmeyi ve dönüşmeyi hedefliyoruz. Halkımızın mutlu olduğunu görüyor, aldığımız olumlu tepkilerle biz de mutlu oluyoruz. Elbette daha gidecek çok yolumuz var. Ama, bizde de o yolu yürüme kararlılığı var.”